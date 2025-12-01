İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xəzər dənizində brakonyerlik edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:55
    Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Neftçala Xətt Polis Bölməsinin əməkdaşlarının tədbirləri ilə Xəzər dənizidə qadağan edilən üsul və vasitələrlə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb.

    Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan "Report"a verilən məlumata görə, tədbir zamanı R.Musayevdən "Yamaha" mühərrikli motorla təchiz edilmiş qayıq, sintetik tor, ov alətləri, eləcə də qanunsuz olaraq ovlanan müxtəlif növ balıq aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    brakonyer Xəzər dənizi "Yamaha" ov alətləri

