Son doqquz ayda Naxçıvanda 31 nəfər dəm qazından zəhərlənib, 2-si ölüb
Hadisə
- 14 oktyabr, 2025
- 17:16
Bu ilin doqquz ayında Naxçıvanda 31 nəfər dəm qazından zəhərlənib, 2-si ölüb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu müddətdə zəhərlənmə hallarının 29-u ambulator formada qeydə alınıb və xəstələrə lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıblar.
Vurğulanıb ki, dəm qazı ilə zəhərlənmə halları əsasən qış aylarında, xüsusilə, yanvar və mart aylarında daha çox müşahidə olunub.
