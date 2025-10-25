İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Hadisə
    Şirvanda beş nəfərə qarşı 15 min manatlıq dələduzluq edilib

    Şirvanda dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə beş nəfər şəhər sakininə qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Fərhad Xəlilov saxlanılıb.

    Adıçəkilən şəxsin zərərçəkənlərin etibarından istifadə edərək, onlara yüksək məvacibli yaxşı işlə təmin olunmalarında köməkliklər göstərəcəyi barədə vədlər verdiyi və ümumilikdə 15 min 400 manatı dələduzluq yolu ilə ələ keçirdiyi müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Şirvan ŞPŞ-də cinayət işi açılıb, F.Xəlilov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

