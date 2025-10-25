Şirvanda beş nəfərə qarşı 15 min manatlıq dələduzluq edilib
Hadisə
- 25 oktyabr, 2025
- 13:04
Şirvanda dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə beş nəfər şəhər sakininə qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Fərhad Xəlilov saxlanılıb.
Adıçəkilən şəxsin zərərçəkənlərin etibarından istifadə edərək, onlara yüksək məvacibli yaxşı işlə təmin olunmalarında köməkliklər göstərəcəyi barədə vədlər verdiyi və ümumilikdə 15 min 400 manatı dələduzluq yolu ilə ələ keçirdiyi müəyyən edilib.
Faktla bağlı Şirvan ŞPŞ-də cinayət işi açılıb, F.Xəlilov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
14:01
Teymur Rəcəbov: "Azərbaycan millisinin Avropa çempionatında gümüş medal qazanması uğurdur"Fərdi
14:00
Azərbaycan düyü idxalını 20 %-ə yaxın azaldıbBiznes
13:47
Rusiyada Belqorod su anbarının bəndi ciddi zədələnib, təxliyə elan edilibDigər ölkələr
13:37
Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı-satqısını həyata keçirən 5 dəstə ifşa edilibHadisə
13:31
"Milan" "Mançester Siti"nin futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
13:26
Nazir müavini: Sertifikasiya prosesi müəllim nüfuzunu artırıb, məktəblərə inam yaradıbElm və təhsil
13:22
Rusiyanın Kiyevə gecə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb – YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:21
Bakıda sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə vətəndaşların 90 min manatı mənimsənilibHadisə
13:20