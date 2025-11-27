İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Şərurda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 27 noyabr, 2025
    • 20:34
    Şərurda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Şərur rayonunda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Gümüşlü kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1954-cü il təvəllüdlü Yusif Əliyev idarə etdiyi "MAZ" markalı yük avtomobilini geriyə sürərkən 1950-ci il təvəllüdlü İsmayılova Leyla Hüseyn qızını vurub.

    Qadın aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

