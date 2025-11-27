Şərurda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 27 noyabr, 2025
- 20:34
Şərur rayonunda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Gümüşlü kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, 1954-cü il təvəllüdlü Yusif Əliyev idarə etdiyi "MAZ" markalı yük avtomobilini geriyə sürərkən 1950-ci il təvəllüdlü İsmayılova Leyla Hüseyn qızını vurub.
Qadın aldığı xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
