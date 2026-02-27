Şəmkirdə avtomobil 52 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 27 fevral, 2026
- 08:35
Şəmkirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Şəmkir rayon ərazisində 1974-cü il təvəllüdlü İmamməddin Cəfərovu "VAZ" markalı avtomobil vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
