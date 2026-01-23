Şəkidə evdə partlayış olub
Hadisə
- 23 yanvar, 2026
- 09:36
Şəkidə evdə partlayış olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə Baş Zəyzid kəndində fərdi yaşayış evində partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Hadisə yerində əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi zamanı vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 180kv.m. olan fərdi yaşayış evində yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi müəyyən olunub.
Partlayış nəticəsində evə ziyan dəyib, xəsarət alan olmayıb.
Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Şəkidə evdə partlayış olub
Son xəbərlər
09:54
Lənkəranda 52 yaşlı kişi evinin damından yıxılaraq ölübHadisə
09:52
Bakıda 25 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
09:51
Bakıda 60 yaşlı kişi ailə üzvünün vurduğu iynədən şoka düşərək ölübHadisə
09:48
Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölübHadisə
09:48
Video
"İrşad"da "ŞAD Günlər" başladı!Biznes
09:47
Ronaldunun çıxış etdiyi klub "Arsenal"ın futbolçusunu istəyirFutbol
09:36
Video
Şəkidə evdə partlayış olubHadisə
09:35
Foto
"Azərbaycan Mədəniyyəti-2040" Konsepsiyasının təqdimatı olubMədəniyyət siyasəti
09:35