Samuxda qadın bıçaqlanıb, şübhəli qismində oğlu saxlanılıb

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 08:58
    Samuxda qadın bıçaqlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Əhmədbəyli kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1980-ci il təvəllüdlü E.Ələkbərova ailə münaqişəsi zəminində bıçaq xəsarəti alıb.

    Zərərçəkən xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

    Hadisəni törətməkdə isə E.Ələkbərovanın oğlu, 2005-ci il təvəllüdlü R.Ələkbərov şübhəli bilinir. O, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Hadisənin səbəbi hələ məlum deyil.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

