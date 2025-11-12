Şamaxıda ikimərtəbəli ev yanıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    12 noyabr, 2025
    Şamaxıda ikimərtəbəli yaşayış evində baş verən yanğın söndürülüb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə küçəsi, ev 5 ünvanında qeydə alınan yanğın 1964-cü il təvəllüdlü Süleymanov Sədaqət Ağadur oğluna məxsus, ümumi sahəsi 150 kvadratmetr olan iki mərtəbəli, 6 otaqlı evdə olub.

    Hadisə zamanı evin ikinci mərtəbəsində yerləşən iki otağın yanar konstruksiyaları, ümumilikdə 60 kvadratmetr sahə və bir otağın taxtadan olan tavanı 25 kvadratmetr sahədə yanıb.

    Yanğın nəticəsində ikinci mərtəbədəki bütün əşyalar tamamilə yanıb, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Yanğının başvermə səbəbi araşdırılır.

