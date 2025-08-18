Haqqımızda

Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var

Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.
Hadisə
18 avqust 2025 13:38
Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və xəsarət alanlar var

Salyanda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

“Report”un Aran bürosunun məlumatına görə, avtoqəza rayonun Yenikənd kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, “Mercedes” və “VAZ-2107” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Salyanın Şəkərli kənd sakini, 1955-ci il təvəllüdlü Qəribxan Yunus oğlu Qəfərov hadisə yerində ölüb.

Digər iki sərnişin - 1962-ci il təvəllüdlü Şahlar Bolşevik oğlu Rzayev və 1982-ci il təvəllüdlü Sevinc Əlhüseyn qızı Qasımova isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

