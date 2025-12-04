Salyanda avtomobil 20 başdan çox xırdabuynuzlu heyvanı vuraraq tələf edib
Hadisə
- 04 dekabr, 2025
- 20:49
Salyanda yol qəzası zamanı 20 başdan çox xırdabuynuzlu heyvan tələf olub.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Həsənli kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, Malik Quliyev idarə etdiyi "KamAZ" markalı yük maşını ilə hərəkətdə olarkən kənd sakini Cəlal Babayevə məxsus 20 başdan çox xırdabuynuzlu heyvanı vuraraq tələf edib.
Hadisə xırdabuynuzluların qəfil yolun hərəkət zolağına çıxması nəticəsində baş verib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
