İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Şahbuzda gölməçədə 3 nəfərin boğularaq ölmələri ilə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    • 24 noyabr, 2025
    • 14:34
    Şahbuzda gölməçədə 3 nəfərin boğularaq ölmələri ilə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib

    Şahbuzda gölməçədə 3 nəfərin boğularaq ölmələri ilə bağlı istintaq olunan cinayət işi məhkəməyə göndərilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, sentyabrın 4-də, saat 22 radələrində Naxçıvan şəhər sakinləri 2011-ci il təvəllüdlü Ceyran Hüseynova, anası 1983-cü il Sevinc Hüseynova və nənəsi 1947-ci il təvəllüdlü Səkinə Məmmədovanın Şahbuz rayon Ayrınc kəndində yerləşən fərdi yaşayış evində istirahətdə olarkən həyətyanı sahədə yerləşən gölməçədə kustar üsulla düzəldilmiş üzən platformanın aşması nəticəsində boğularaq ölmələri ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun İstintaq şöbəsində araşdırma aparılaraq cinayət işi başlanılıb.

    İbtidai istintaqla Hikmət Qurbanlının daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsi fəaliyyət növü üzrə fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə vəzifəli şəxs kimi işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olma cinayət əməlini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Toplanmış sübutlar əsasında Hikmət Qurbanlı cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək ona Cinayət Məcəlləsinin 314.3-cü (səhlənkarlıq, yəni ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə ittiham elan edilib, barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib.

    İbtidai istintaq tamamlanaraq cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə Şahbuz Rayon Məhkəməsinə göndərilib.

    Naxçıvan Şahbuz sudaboğulma Məhkəmə

    Son xəbərlər

    14:54

    Kənan Kərimzadə: "Xarici dil müəllimlərinin 40 %-inin maaşı 35 % artırılıb"

    İnfrastruktur
    14:54

    Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    14:52

    Tbilisi, Qardabani və Tetritskaro zonalarına xüsusi tənzimləmə statusu verilib

    Region
    14:50

    Nazir müavini: "İngilis dilinin tədrisində keyfiyyətin artırılması əsas hədəflərdən biridir"

    İnfrastruktur
    14:48

    Koşta: Aİ-nin vahid mövqeyi Ukrayna və Avropa üçün uğurlu sülh danışıqlarının açarıdır

    Digər ölkələr
    14:45

    "NETTY 2025" nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb

    İKT
    14:44

    Gürcüstan QDİƏT PA-nın sədri seçilib

    Region
    14:36

    Bakıda soyğunçuluq və narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər
    14:35

    Azərbaycan meşə örtüyünü artırmaqla kənd təsərrüfatında emissiyaları sabitləşdirməyi planlaşdırır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti