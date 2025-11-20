İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Hadisə
    • 20 noyabr, 2025
    • 20:05
    Sabunçuda şəhid məzarlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

    Bakının Sabunçu rayonunda şəhid məzarlarından oğurluq edən şəxslər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ötən gün Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən qəbiristanlıqda şəhid Səyavuş Kəlbalıyev və Fəxri Məmmədovun məzarları üzərində olan şəxsi əşyalarının oğurlanması barədə polisə müraciət daxil olub.

    Polis əməkdaşları hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 17 yaşlı K.Ə və 16 yaşlı V.Q-ni saxlayıblar. Məzarların üzərindən oğurlanan gitara, hərbi çəkmə və hərbi dəbilqə aşkarlanaraq şəhid ailələlərinə qaytarılıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

