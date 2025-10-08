İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 22:50
    Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Sabirabadda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Şəhriyar kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, minik avtomobili qarşıda gedən traktorun arxa hissəsinə çırpılıb.

    Qəza nəticəsində Sabirabad rayonunun Şəhriyar kənd sakinləri, 2010-cu il təvəllüdlü Vəliyeva Sevgili Qənbər qızı, 1980-cı il təvəllüdlü Həsənova Gülnarə Əli qızı və 1974-cü il təvəllüdlü Vəliyev Qənbər Məhəmməd oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Onlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sabirabad traktor Yol qəzası

