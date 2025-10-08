Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 08 oktyabr, 2025
- 22:50
Sabirabadda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Şəhriyar kəndi ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, minik avtomobili qarşıda gedən traktorun arxa hissəsinə çırpılıb.
Qəza nəticəsində Sabirabad rayonunun Şəhriyar kənd sakinləri, 2010-cu il təvəllüdlü Vəliyeva Sevgili Qənbər qızı, 1980-cı il təvəllüdlü Həsənova Gülnarə Əli qızı və 1974-cü il təvəllüdlü Vəliyev Qənbər Məhəmməd oğlu müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Onlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:09
Tbilisidə iğtişaşlar nəticəsində həbs olunanların sayı 35-ə çatıbRegion
22:50
Sabirabadda avtomobil traktora çırpılıb, xəsarət alanlar varHadisə
22:43
"Barselona" - "Vilyarreal" matçı ABŞ-də keçiriləcəkFutbol
22:32
Zelenski ABŞ və Avropaya silah ixracı şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
22:20
Video
Şarmazanovun şoku: "Türk Ermənistanı" ritorikasının gizlinləriRegion
21:52
ABŞ Senatı altıncı dəfə hökumətin maliyyələşdirmə qanunlarını qəbul edə bilməyibDigər ölkələr
21:50
Britaniya Gürcüstan ərazilərinin işğalını qınayıbDigər ölkələr
21:50
BMT Madaqaskardakı etirazlarla bağlı dialoqa çağırıbDigər ölkələr
21:36