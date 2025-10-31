Rayonlarda və işğaldan azad olunan ərazilərdə 27 avtomat aşkarlanıb
Hadisə
- 31 oktyabr, 2025
- 10:29
Polis əməkdaşları oktyabrın 30-da respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 27 avtomat silahı aşkar edərək götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, bundan əlavə 3 pulemyot və 2 tüfəng aşkarlanıb.
