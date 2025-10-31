İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Rayonlarda və işğaldan azad olunan ərazilərdə 27 avtomat aşkarlanıb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 10:29
    Rayonlarda və işğaldan azad olunan ərazilərdə 27 avtomat aşkarlanıb

    Polis əməkdaşları oktyabrın 30-da respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 27 avtomat silahı aşkar edərək götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, bundan əlavə 3 pulemyot və 2 tüfəng aşkarlanıb.

