    Qusarda 22 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    • 24 yanvar, 2026
    • 11:18
    Qusarda 22 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Qusarda 22 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Əbiyev Fəzail Fariz oğlu yaşadığı İmamqulukənd kəndində yerləşən fərdi yaşayış evində hamam otağında yuyunarkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

