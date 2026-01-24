Qusarda 22 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 11:18
Qusarda 22 yaşlı oğlan dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Əbiyev Fəzail Fariz oğlu yaşadığı İmamqulukənd kəndində yerləşən fərdi yaşayış evində hamam otağında yuyunarkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
