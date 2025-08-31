Qubanın Xaspolad kəndində bələdiyyə ərazisində və yaşayış evində yanğın olub
Hadisə
- 31 avqust, 2025
- 23:54
Quba rayonunun Xaspolad kəndində bələdiyyəyə aid ərazidə 5 ha biçilmiş taxıl sahəsi, quru ot, kol-kos, yaxınlıqda ümumi sahəsi 100 m² olan birmərtəbəli, 3 otaqlı evin dəhlizinin yanar konstruksiyaları 6 m² sahədə, sahəsi 40 m² olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları, içərisində 5 ton taxıl, sahəsi 54 m² olan tövlənin yanar konstruksiyaları və əraziyə yığılan 14 ton ot bağlamasının 9 tonu yanıb.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Evin və ot bağlamalarının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
