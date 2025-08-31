    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Qubanın Xaspolad kəndində bələdiyyə ərazisində və yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    • 31 avqust, 2025
    • 23:54
    Qubanın Xaspolad kəndində bələdiyyə ərazisində və yaşayış evində yanğın olub

    Quba rayonunun Xaspolad kəndində bələdiyyəyə aid ərazidə 5 ha biçilmiş taxıl sahəsi, quru ot, kol-kos, yaxınlıqda ümumi sahəsi 100 m² olan birmərtəbəli, 3 otaqlı evin dəhlizinin yanar konstruksiyaları 6 m² sahədə, sahəsi 40 m² olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları, içərisində 5 ton taxıl, sahəsi 54 m² olan tövlənin yanar konstruksiyaları və əraziyə yığılan 14 ton ot bağlamasının 9 tonu yanıb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Evin və ot bağlamalarının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    Quba   yanğın   Bələdiyyə  

    Son xəbərlər

    00:43

    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    Digər ölkələr
    00:15

    Bu gündən Azərbaycanda balıq ovuna icazə verilir

    ASK
    00:09

    KİV: Avropa liderləri Parisdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    23:54

    Qubanın Xaspolad kəndində bələdiyyə ərazisində və yaşayış evində yanğın olub

    Hadisə
    23:47
    Foto

    Goranboyda yol qəzasında xəsarət alanların durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:17

    Riçardas Lapaitis Bakı-Ağdam dəmiryolu haqqında: Arzu onilliklər sonra gerçəkləşdi

    İnfrastruktur
    23:08

    KİV: Qəzza azı 10 il müddətinə ABŞ-nin protektoratı altına verilə bilər

    Digər ölkələr
    22:48

    İngiltərə çempionatı: "Liverpul" "Arsenal"ı məğlub edib

    Futbol
    22:15

    ABŞ administrasiyası Milli Qvardiyanın böyük şəhərlərdə yerləşməsinə icazə verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti