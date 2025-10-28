İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Qəbələdə avtomobil 59 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Qəbələ rayonunda avtomobil 59 yaşlı qadını vuraraq öldürüb.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Bunud kəndi ərazisində baş verib.

    Belə ki, İslam İsbəndiyarov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı avtomobillə piyada, 59 yaşlı Elmira Əhmədovanı vurub. Qadın aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Qəbələ Qəza Cinayət işi

