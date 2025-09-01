    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    DİN əməliyyat keçirib, "Kriti Vüsal Masallinski" həbs olunub

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:35
    DİN əməliyyat keçirib, Kriti Vüsal Masallinski həbs olunub

    Müxtəlif cinayət əməllərində təqsirləndirilən, kriminal aləmdə "Kriti Vüsal Masallinski" kimi tanınan Vüsal Nuriyev saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərə saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 

    V.Nuriyev həbs olunub, onun qanunsuz əməlləri ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirlir. 

    Qeyd edək ki, "Kriti Vüsal Masallinski" törətdiyi müxtəlif cinayətlərə görə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayıb.

