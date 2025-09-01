DİN əməliyyat keçirib, "Kriti Vüsal Masallinski" həbs olunub
Hadisə
- 01 sentyabr, 2025
- 13:35
Müxtəlif cinayət əməllərində təqsirləndirilən, kriminal aləmdə "Kriti Vüsal Masallinski" kimi tanınan Vüsal Nuriyev saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, o, DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərə saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
V.Nuriyev həbs olunub, onun qanunsuz əməlləri ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirlir.
Qeyd edək ki, "Kriti Vüsal Masallinski" törətdiyi müxtəlif cinayətlərə görə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayıb.
Son xəbərlər
14:51
Azərbaycanda 3 sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilibMaliyyə
14:47
Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdırRegion
14:43
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunubDigər
14:43
Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıbİKT
14:42
Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:37
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİXarici siyasət
14:34
Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıbDigər ölkələr
14:30
İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edirDigər ölkələr
14:29