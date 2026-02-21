İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Hadisə
    • 21 fevral, 2026
    • 16:36
    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı 40-a yaxın fakt müəyyən edilib

    Azərbaycanda fevralın 20-də narkotiklərlə əlaqəli 39 fakt müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ötən gün qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 21 fakt müəyyən edilib.

