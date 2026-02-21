Ötən gün Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı 40-a yaxın fakt müəyyən edilib
Hadisə
- 21 fevral, 2026
- 16:36
Azərbaycanda fevralın 20-də narkotiklərlə əlaqəli 39 fakt müəyyən edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən gün qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 21 fakt müəyyən edilib.
