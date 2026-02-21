МВД: В Азербайджане за сутки выявлено около 40 фактов, связанных с наркотиками

В Азербайджане 20 февраля выявлено 39 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, соответствующие мероприятия проведены в различных регионах страны.

В ведомстве также отметили, что за минувший день зарегистрирован 21 факт, связанный с изъятием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.