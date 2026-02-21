Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    21 февраля, 2026
    • 17:20
    МВД: В Азербайджане за сутки выявлено около 40 фактов, связанных с наркотиками

    В Азербайджане 20 февраля выявлено 39 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, соответствующие мероприятия проведены в различных регионах страны.

    В ведомстве также отметили, что за минувший день зарегистрирован 21 факт, связанный с изъятием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı 40-a yaxın fakt müəyyən edilib
