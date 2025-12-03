Ötən gün 7 mindən çox patron, 8 qumbara aşkar edilərək götürülüb
Hadisə
- 03 dekabr, 2025
- 10:24
Ötən gün daxili işlər orqanları tərəfindən 7 mindən çox patron aşkar edilərək götürülüb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, dekabrın 2-də polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 2 avtomat silahı, 1 pulemyot, 2 qumbaraatan, 1 tapança, 8 qumbara, 5 alışdırıcı, 2 tüfəng, 52 patron darağı və 7016 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
