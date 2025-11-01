İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Oktyabrda 511 nəfər çıxış qadağasını pozaraq ölkəni tərk etməyə cəhd göstərib

    Hadisə
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:23
    Ötən ay Azərbaycandan çıxışı qadağan edilmiş 511 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 2025-ci ilin oktyabr ayının icmalında qeyd edilib.

    Bildirilib ki, sözügedən dövrdə sərhəd rеjim qaydalarını pоzduqlarına görə 757 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 329 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.

    Ölkədən çıxışı qadağan edilmiş 511 nəfərin ölkəni tərk etməsinin, girişi qadağan olan 48 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.

    Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана

