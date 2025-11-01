Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 10:52
    Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) в октябре предотвратили попытку выезда из страны 511 граждан, в отношении которых действовал запрет на пересечение границы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ГПС.

    По информации Службы, в октябре за нарушение правил пограничного режима задержаны 757 человек, к которым применены предусмотренные законом меры.

    В результате совместных мероприятий по борьбе с преступностью выявлены и переданы профильным структурам 329 лиц, находившихся в розыске.

    Кроме того, в страну не были допущены 48 человек, въезд которым ранее был запрещен.

    Oktyabrda 511 nəfər çıxış qadağasını pozaraq ölkəni tərk etməyə cəhd göstərib

