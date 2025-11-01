Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана
Внутренняя политика
- 01 ноября, 2025
- 10:52
Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) в октябре предотвратили попытку выезда из страны 511 граждан, в отношении которых действовал запрет на пересечение границы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ГПС.
По информации Службы, в октябре за нарушение правил пограничного режима задержаны 757 человек, к которым применены предусмотренные законом меры.
В результате совместных мероприятий по борьбе с преступностью выявлены и переданы профильным структурам 329 лиц, находившихся в розыске.
Кроме того, в страну не были допущены 48 человек, въезд которым ранее был запрещен.
