Пограничники пресекли выезд свыше 500 человек с запретом на пересечение границы Азербайджана

Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) в октябре предотвратили попытку выезда из страны 511 граждан, в отношении которых действовал запрет на пересечение границы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ГПС.

По информации Службы, в октябре за нарушение правил пограничного режима задержаны 757 человек, к которым применены предусмотренные законом меры.

В результате совместных мероприятий по борьбе с преступностью выявлены и переданы профильным структурам 329 лиц, находившихся в розыске.

Кроме того, в страну не были допущены 48 человек, въезд которым ранее был запрещен.