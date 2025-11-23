Ordubadda 61 yaşlı qadın hovuza düşərək ölüb
Hadisə
- 23 noyabr, 2025
- 11:49
Ordubad rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Dizə kənd sakini, 1964-cü il təvəllüdlü Ələkbərova Leyla Filman qızı hovuza düşərək dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı Ordubad Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
