FHN "Omid"ə məxsus mağazada nöqsan aşkarlayıb
Hadisə
- 19 mart, 2026
- 15:05
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Xan Şuşinski küçəsi, 36A ünvanında yerləşən "Omid" MMC-yə məxsus tikinti materiallarının pərakəndə satışı mağazasının fəaliyyəti qismən məhdudlaşdırılıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən sözügedən mağazada keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq "Omid" MMC-yə məxsus tikinti materiallarının pərakəndə satışı mağazasının fəaliyyətinin qismən məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul olunub.
