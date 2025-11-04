AEM: Oktyabrda apteklərdən 8 dərman vasitəsi yığışdırılıb
Hadisə
- 04 noyabr, 2025
- 14:11
Cari ilin oktyabr ayında ümumilikdə 77 aptekdə yoxlama aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, yoxlamaların 6-sı Bakı şəhərində, 71-i isə ölkənin rayonlarında keçirilib. Yoxlamalar nəticəsində satışdan 8 dərman vasitəsi kənarlaşdırılıb.
Aparılmış planlı və plandankənar yoxlamalar nəticəsində 77 müxtəlif nöqsanlar aşkar olunub, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin altı maddəsi üzrə ümumilikdə 30 protokol tərtib edilib.
