İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Bakıda telefon və skuter oğruları saxlanılıb

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 13:25
    Bakıda telefon və skuter oğruları saxlanılıb

    Bakının Nəsimi rayonu ərazisində bir nəfər 2200 manat dəyərində mobil telefonunun oğurlanması barədə polisə məlumat verib.

    Daxili İşlər Nazirliyindən "Report"a  verilən xəbərə görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər oğurluq və narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş 48 yaşlı E.Əhmədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Həmçinin, Nəsimi rayonu ərazisində evlərin birinin qarşısından 800 manat dəyərində skuter oğurlamaqda şübhəli bilinən  N.Abdullayev də polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    DİN Bakı oğurluq

    Son xəbərlər

    14:32

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:24

    "Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilib

    Futbol
    14:23

    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyüb

    Maliyyə
    14:19

    Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıb

    Hadisə
    14:17

    Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    14:07

    Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıb

    Sənaye
    14:00

    Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıb

    Hadisə
    13:54

    Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    13:51

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 22 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti