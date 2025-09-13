İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 13:13
    Dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Bakının Nəsimi rayonunda 2 nəfər polisə müraciət edərək ümumilikdə 14560 manatlarının dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsini bildiriblər. 

    Daxili İşlər Nazirliyindən "Report"a  verilən xəbərə görə, keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı R.Allahverdizadə və 22 yaşlı P.Seyidmalıyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

    Analoji hadisə Sumqayıt şəhərində də baş verib. Bir nəfərin 3500 manatını dələduzluq yolu ilə ələ keçirən Quba rayon sakini 31 yaşlı A.Qədirov da polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb. 

    Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

    DİN dələduzluq Bakı

