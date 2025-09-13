Dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 13:13
Bakının Nəsimi rayonunda 2 nəfər polisə müraciət edərək ümumilikdə 14560 manatlarının dələduzluq yolu ilə ələ keçirilməsini bildiriblər.
Daxili İşlər Nazirliyindən "Report"a verilən xəbərə görə, keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı R.Allahverdizadə və 22 yaşlı P.Seyidmalıyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar.
Analoji hadisə Sumqayıt şəhərində də baş verib. Bir nəfərin 3500 manatını dələduzluq yolu ilə ələ keçirən Quba rayon sakini 31 yaşlı A.Qədirov da polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
14:32
Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcəkFutbol
14:24
"Fənərbağça" - "Trabzonspor" oyununun saatı Türkiyə millisinin oyununa görə dəyişdirilibFutbol
14:23
Azərbaycanda istehlak bazarı 5 % böyüyübMaliyyə
14:19
Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan sürücülər saxlanılıbHadisə
14:17
Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
14:07
Azərbaycanda duru bitki yağı istehsalı azalıb, marqarin istehsalı isə artıbSənaye
14:00
Sabunçuda avtomobilin içindən 5 min manatdan çox pul oğurlanıbHadisə
13:54
Azərbaycan millisi Dünya Qadın Seriyasının final mərhələsində ilk qələbəsini qazanıbKomanda
13:51