İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Naxçıvanda yol qəzasında xəsarət alan sərnişin: Avtobus bir göz qırpımında idarəetməni itirdi

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 19:38
    Naxçıvanda yol qəzasında xəsarət alan sərnişin: Avtobus bir göz qırpımında idarəetməni itirdi

    Avtobus bir göz qırpımında idarəetməni itirdi. Oturacaqdan qalxıb yerə yıxıldım, başım qapıya dəydi.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna müsahibəsində Naxçıvan-Bakı istiqamətində hərəkət edən zaman qəzaya düşən avtobusun sərnişini Qasim Həsənov deyib.

    O bildirib ki, özünə gələndə hərəni bir tərəfdə görüb: "Birinin qolu qırılmışdı, o birinin ayağı... Həmin vaxt təcili tibbi yardım çağırmışdılar. Onlar da vaxtında gəlib tibbi yardım göstərdilər, sağ olsunlar. Hazırda vəziyyətimiz yaxşıdır".

    Qeyd edək ki, bu gün Naxçıvan-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin avtobusu qəzaya düşüb. Hadisə Naxçıvan-Sədərək magistralının Kəngərli rayonu Xok kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində 10-da artıq xəsarət alan var.

    Naxçıvan Yol qəzası
    Пассажир рассказал об аварии автобуса Нахчыван–Баку

    Son xəbərlər

    21:02

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    20:59
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında ruandalı həmkarı ilə görüşündən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:55
    Foto

    Badminton Federasiyasının rəsmisi MDB Oyunlarına qatılacaq idmançıların hazırlıq prosesini izləyib

    Fərdi
    20:54

    Haaqada etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və su şırnaqlarından istifadə edilib

    Digər
    20:30

    Demokratlar Trampla görüş tələb ediblər

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin ikinci günündən - FOTOREPORTAJ

    Formula 1
    20:26
    Foto

    Xankəndidə Uşaq İncəsənət Festivalı qaliblərinin konserti keçirilib

    İncəsənət
    20:20
    Foto

    Xankəndidə ilk Şəhər Günü geniş konsert proqramı və atəşfəşanlıqla başa çatıb

    Mədəniyyət siyasəti
    20:14

    KİV: Tramp Suriya Prezidenti və Ukrayna lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti