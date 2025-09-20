Пассажир рассказал об аварии автобуса Нахчыван–Баку.

Об этом в интервью местному бюро Report заявил пассажир автобуса, попавшего в аварию по маршруту Нахчыван-Баку, Гасим Гасанов.

"Автобус в одно мгновение потерял управление. Я встал с сиденья и упал на пол, ударившись головой о дверь", - сказал он.

По его словам, когда он пришел в себя, пассажиры были разбросаны по салону: "У одного была сломана рука, у другого - нога... Тогда уже вызвали скорую помощь, которая быстро приехала и оказала медицинскую помощь. Спасибо им. Сейчас наше состояние стабильное".

Отметим, что сегодня пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван–Баку, попал в аварию на участке дороги Нахчыван–Садарак, проходящем через село Хок Кенгерлинского района. В результате ДТП более 10 человек получили травмы.