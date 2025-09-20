Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пассажир рассказал об аварии автобуса Нахчыван–Баку

    Происшествия
    • 20 сентября, 2025
    • 19:59
    Пассажир рассказал об аварии автобуса Нахчыван–Баку

    Пассажир рассказал об аварии автобуса Нахчыван–Баку.

    Об этом в интервью местному бюро Report заявил пассажир автобуса, попавшего в аварию по маршруту Нахчыван-Баку, Гасим Гасанов.

    "Автобус в одно мгновение потерял управление. Я встал с сиденья и упал на пол, ударившись головой о дверь", - сказал он.

    По его словам, когда он пришел в себя, пассажиры были разбросаны по салону: "У одного была сломана рука, у другого - нога... Тогда уже вызвали скорую помощь, которая быстро приехала и оказала медицинскую помощь. Спасибо им. Сейчас наше состояние стабильное".

    Отметим, что сегодня пассажирский автобус, следовавший по маршруту Нахчыван–Баку, попал в аварию на участке дороги Нахчыван–Садарак, проходящем через село Хок Кенгерлинского района. В результате ДТП более 10 человек получили травмы.

    ДТП Нахчыван-Баку пассажир
    Naxçıvanda yol qəzasında xəsarət alan sərnişin: Avtobus bir göz qırpımında idarəetməni itirdi

    Последние новости

    21:12

    Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира в Хорватии

    Индивидуальные
    21:09

    Демократы потребовали встречи с Трампом

    Другие страны
    21:01
    Видео

    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с президентом Руанды

    Внешняя политика
    21:01

    В Гааге полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестов

    Другие страны
    20:46

    Bild: Уровень недовольства граждан ФРГ действиями Мерца рекордно повысился

    Другие страны
    20:43
    Фото

    Формула 1: Второй день Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Формула 1
    20:30
    Фото

    Празднование Дня города Ханкенди завершилось грандиозным концертом

    Kультурная политика
    20:21

    В Билясуварском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    Происшествия
    20:17

    WSJ: Трамп планирует встретиться с президентом Сирии и Зеленским

    Другие
    Лента новостей