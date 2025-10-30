İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Naxçıvanda hasar uçub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:26
    Naxçıvanda hasarın uçması nəticəsində bir nəfər ölüb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, iritonnajlı avtomobil daşıdığı yükü hasarın ətrafına boşaldarkən hasar uçub. Nəticədə bir nəfər uçqun altında qalaraq ölüb.

