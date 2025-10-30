Naxçıvanda hasar uçub, bir nəfər ölüb
Hadisə
- 30 oktyabr, 2025
- 13:26
Naxçıvanda hasarın uçması nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində qeydə alınıb.
Məlumata görə, iritonnajlı avtomobil daşıdığı yükü hasarın ətrafına boşaldarkən hasar uçub. Nəticədə bir nəfər uçqun altında qalaraq ölüb.
