Naxçıvanda ağır yol qəzasında avtomobil hissələrə bölünüb, iki nəfər ölüb

Naxçıvanda ağır yol qəzasında avtomobil hissələrə bölünüb, iki nəfər ölüb Babək rayonunun Qahab kəndi ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Hadisə
15 avqust 2025 00:46
Naxçıvanda ağır yol qəzasında avtomobil hissələrə bölünüb, iki nəfər ölüb

Naxçıvanda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Babək rayonunun Qahab kəndi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 33 yaşlı Zamanov Möhlət Baxtıcamal oğlunun idarə etdiyi “Mercedes” markalı avtomobil “Ford” markalı nəqliyyat vasitəsilə toqquşub.

Nəticədə Babək rayon Qahab kənd sakini, Zamanov Möhlət Baxtıcamal oğlu və 27 yaşlı Babək rayon Naxışnərgiz kənd sakini, Zamanov Mənsur Mərdan oğlu hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Avtomobilin digər sərnişini, Naxışnərgiz kənd sakini, 30 yaşlı Zamanov Şöhrət Aydın isə ağır bədən xəsarətləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin orta-ağır olduğu deyilir. .

Hadisə yerinə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və FHN-nin Xüsusi xilasetmə qrupu cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, yol qəzasında “Mercedes” markalı avtomobil hissələrə bölünüb.

8 avqust 2025 12:19
11 avqust 2025 10:35
11 avqust 2025 12:10
11 avqust 2025 15:16
11 avqust 2025 17:23
8 avqust 2025 10:40
13 avqust 2025 13:58
13 avqust 2025 09:31
8 avqust 2025 15:56
8 avqust 2025 13:14

