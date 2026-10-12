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    Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"ın "Slaviya" ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 18:42
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin II turunda Bakıda Çexiyanın "Slaviya" klubu ilə üz-üzə gələcək "Sabah" oyundan əvvəl məşqə çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Valdas Dambrauskasın komandasının Bakı Olimpiya Stadionunda gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub.

    Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif terminləri yerinə yetiriblər.

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Slaviya" görüşü sabah, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub
    Bakı Olimpiya Stadionunda Sabahın Slaviya ilə oyunöncəsi açıq məşqi baş tutub

    Valdas Dambrauskas Sabah FK Slaviya Praqa FK UEFA Çempionlar Liqası
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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