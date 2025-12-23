İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    İrandan Azərbaycana 6 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:51
    İrandan Azərbaycana 6 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 6 kq 848 qram marixuana, 0.006 mq tiryək keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, narkotik keçirilməsinə cəhdin qarşısı Xidmətin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində alınıb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti marixuana narkotik tiryək Lənkəran İran

    Son xəbərlər

    13:43
    Video

    Naxçıvanda "Dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı" keçirilib - YENİLƏNİB

    İKT
    13:41

    Rəhman Hümmətov: "Xəzərin səviyyəsinin enməsi daşımaya problemlər yaradır"

    İnfrastruktur
    13:40

    Azərbaycan və Türkiyə qida təhlükəsizliyində ortaq mexanizm qurur

    İnfrastruktur
    13:39

    Avstraliyanın Baş naziri İsrail Prezidentini ölkəsinə rəsmi səfərə dəvət edib

    Digər ölkələr
    13:37

    Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizinin istismara verilməsi Orta Dəhlizin potensialını artıracaq"

    İnfrastruktur
    13:35

    Dövlət Agentliyi: Aqrar sahədə ticarət qanunvericiliyinə ehtiyac var

    Biznes
    13:34

    ABŞ-nin İrəvandakı səfiri missiyasını yanvarda başa vuracaq

    Region
    13:33

    Prezident İlham Əliyev Xankəndinin Kərkicahan qəsəbəsində olub

    Daxili siyasət
    13:31

    Dövlət Agentliyi: Şikayətlərin çoxu kənd təsərrüfatı istehsalçıları ilə bağlıdır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti