İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 08:49
    Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Naftalanda sanatoriyada çalışan işçini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1989-cu il təvəllüdlü A.Hüseynovu ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Elektrik cərəyanı naftalan Ölüm

    Son xəbərlər

    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2025)

    Maliyyə
    09:07

    İspaniyanın məşhur klubunun borcu azalıb

    Futbol
    09:02
    Foto

    Xocavənd və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanı yola salınıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    09:01

    Hacıqabulda İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    08:57

    Qəbələdə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    08:55

    Xudatda telefon mağazasından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    08:54

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2025)

    Maliyyə
    08:49

    Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    08:42

    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı əməliyyat keçirilib, məşhur şirkətlərə həbs qoyulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti