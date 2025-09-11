Naftalanda 36 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 11 sentyabr, 2025
- 08:49
Naftalanda sanatoriyada çalışan işçini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1989-cu il təvəllüdlü A.Hüseynovu ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
