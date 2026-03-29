Masazırda avtomobildə başlayan yanğın digər maşına keçib
Hadisə
- 29 mart, 2026
- 10:08
Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi, Ə.Vahid küçəsində avtomobildə yanğın baş verib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) "Report"a verilən məlumata görə, əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində "Hyundai" markalı minik avtomobilinin salon və mühərrik hissəsi, yaxınlıqda dayanmış "BMW" markalı minik avtomobilinin isə arxa hissəsi qismən yanıb.
Avtomobillərin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı digər avtomobillər yanğından mühafizə olunub.
Masazırda avtomobildə başlayan yanğın digər maşına keçib
Son xəbərlər
10:52
Ötən gün Azərbaycanda 21 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıbHadisə
10:51
Səudiyyə Ərəbistanına son sutkada 12 PUA hücumu olubDigər ölkələr
10:38
Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan üç nəfər saxlanılıbHadisə
10:38
Foto
Video
FHN: 36-sı azyaşlı olmaqla, ümumilikdə 216 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilibHadisə
10:32
"Formula 1" üzrə Yaponiya Qran-prisinin başlama saatı qəzaya görə dəyişdirilibFormula 1
10:28
İrana endirilən zərbələr nəticəsində 226 şagirdlə 55 müəllim həlak olubRegion
10:15
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıbHadisə
10:08
Video
Masazırda avtomobildə başlayan yanğın digər maşına keçibHadisə
10:03