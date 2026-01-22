Lerikdə yaşayış evinin dam örtüyü qarın ağırlığından çöküb
Hadisə
- 22 yanvar, 2026
- 12:16
Lerik rayonunda yaşayış evinin dam örtüyü qarın ağırlığından çöküb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hamarmeşə kəndində baş verib.
Asəf Əlirza oğlu Muradova məxsus fərdi yaşayış evinin dam örtüyü hündürlüyü bir metrə çatan qarın ağırlığına davam gətirməyərək çöküb. Bu zaman ailənin iki üzvü evdə olsa da, onlar xəsarət almayıblar.
Hadisə ilə bağlı aidiyyətı qurumlara məlumat verilib, ailə müvəqqəti olaraq qohumlarının evinə yerləşdirilib.
