    Lerikdə yaşayış evinin dam örtüyü qarın ağırlığından çöküb

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:16
    Lerikdə yaşayış evinin dam örtüyü qarın ağırlığından çöküb

    Lerik rayonunda yaşayış evinin dam örtüyü qarın ağırlığından çöküb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hamarmeşə kəndində baş verib.

    Asəf Əlirza oğlu Muradova məxsus fərdi yaşayış evinin dam örtüyü hündürlüyü bir metrə çatan qarın ağırlığına davam gətirməyərək çöküb. Bu zaman ailənin iki üzvü evdə olsa da, onlar xəsarət almayıblar.

    Hadisə ilə bağlı aidiyyətı qurumlara məlumat verilib, ailə müvəqqəti olaraq qohumlarının evinə yerləşdirilib.

    Lerik rayonu Dam örtüyü qarın hündürlüyü hadisə

