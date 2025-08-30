    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 10:16
    Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Lerikdə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 43 yaşlı Sərdar Baxşıyev saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, onun yaşadığı Lərmərud kəndindəki meşə massivində xüsusi qulluq göstərərək yetişdirdiyi 33 ədəd çətənə bitkisi və həyətindəki yarımtikilidən marixuana aşkarlanıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, həmin şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırma aparılır.

    Lerik   narkotik   polis   Meşə  

    Son xəbərlər

    10:21

    Azərbaycanın MDB ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 26 % artıb

    Biznes
    10:16

    Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində sonuncu matçını keçirəcək

    Futbol
    10:03

    Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb

    Energetika
    09:54

    Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın neft obyektlərinə zərbə endirildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    09:49

    İndoneziyada şəhər şurasının binası yandırılıb, üç nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:43

    Təhsil Tələbə Krediti Fondu auditor seçib

    Maliyyə
    09:24

    Son bir həftədə yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    09:22

    Rusiyanın daimi nümayəndəsi: MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində maraqlı olduğunu görür

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti