İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 15:37
    Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

    Lənkəranın Nərimanabad qəsəbə sakini 1974-cü il təvəllüdlü Ağadadaş Maarif oğlu Əliyevi elektrik cərəyanı vurub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Liman şəhəri ərazisində o, transformatorun yerləşdiyi əraziyə daxil olarkən baş verib.

    Belə ki, ağır yanıq xəsarətləri alan A.Əliyev Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili Yardım Şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlər A.Əliyevin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Lənkəran Elektrik cərəyanı

    Son xəbərlər

    16:09

    Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq verib

    Digər ölkələr
    16:07

    "Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edib

    Region
    16:00

    PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edib

    Futbol
    15:54

    İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    15:49

    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıb

    Maliyyə
    15:46

    Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürüb

    Digər
    15:43

    İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:40

    XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    15:37

    Lənkəranda 52 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti