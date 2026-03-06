Kürdəmirdə 6 otaqlı ev yanıb
Hadisə
- 06 mart, 2026
- 11:24
Kürdəmirdə 6 otaqlı fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, ümumi sahəsi 380 kv metr, 6 otaqdan ibarət olan ikimərtəbəli ev əşyaları ilə birlikdə yanıb.
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Kürdəmir rayon yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası hadisə yerinə cəlb olunub və alovun ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb.
Hazırda yanğının başvermə səbəbi araşdırılır.
