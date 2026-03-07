Bakının mənzil bazarında 2 ayın mənzərəsi: qiymətlər sabit tempdə artır - ARAŞDIRMA
- 07 mart, 2026
- 16:09
Bu ilin əvvəlindən Bakının daşınmaz əmlak bazarında müşahidə olunan dinamika göstərir ki, yanvar ayında qeydə alınan nisbətən yüksək artımdan sonra bazar fevral ayında daha sabit və ölçülü artım mərhələsinə keçib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Oruc məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, ilin əvvəlində yığılan tələb bazara daha sürətli təsir edir, sonrakı aylarda isə qiymət artımı daha balanslı temp alır.
Yanvar ayında Bakının ayrı-ayrı rayonları üzrə yeni tikililərdə artım Səbaildə 1,7 %, Yasamal və Nəsimidə 1,5 %, Nizamidə 1,5 %, Nərimanov və Xətaidə 1,4 %, Sabunçuda 1,2 %, Binəqədi və Suraxanıda 1,1 %, Xəzərdə 1 %, Qaradağ və Pirallahıda isə 0,8 % təşkil edib.
Köhnə tikililər üzrə artım isə Səbaildə 1,3 %, Yasamal, Nəsimi və Nizamidə 1,2 %, Nərimanov və Xətaidə 1,1 %, Binəqədi və Suraxanıda 1 %, Qaradağ və Xəzərdə 0,9 %, Pirallahıda 0,6 % olub.
Kotlovan mərhələsində olan layihələrdə isə artım daha yüksək olub. Bu seqmentdə qiymətlər Səbaildə 2 %, Yasamal və Nəsimidə 1,8 %, Nərimanov, Xətai və Nizamidə 1,7 %, Binəqədi və Sabunçuda 1,6 %, Qaradağ və Suraxanıda 1,4 %, Xəzərdə 1,3 %, Pirallahıda isə 1,1 % artıb.
Ümumilikdə yanvar ayında Bakı üzrə orta artım yeni tikililərdə 1,2 %, köhnə tikililərdə 1 %, kotlovan layihələrində isə 1,6 % təşkil edib.
Fevral ayında qiymət artımı daha mülayim templə davam edib. Yeni tikililərdə artım Səbaildə 1 %, Yasamal və Nəsimidə 0,9 %, Nizamidə 0,9 %, Nərimanov və Xətaidə 0,8 %, Binəqədi və Sabunçuda 0,7 %, Suraxanı və Xəzərdə 0,6 %, Qaradağda 0,5 %, Pirallahıda isə 0,4 % olub.
Köhnə tikililər üzrə qiymətlər Səbaildə 0,8 %, Yasamal, Nəsimi və Nizamidə 0,7 %, Nərimanov, Xətai, Binəqədi, Suraxanı, Qaradağ və Xəzərdə 0,6 %, Sabunçuda 0,7 %, Pirallahıda isə 0,3 % artıb.
Kotlovan mərhələsində olan layihələrdə qiymətlər Səbaildə 1,2 %, Yasamal və Nəsimidə 1,1 %, Nərimanov, Xətai və Nizamidə 1 %, Binəqədi və Sabunçuda 0,9 %, Suraxanıda 0,8 %, Qaradağ və Xəzərdə 0,7 %, Pirallahıda isə 0,5 % yüksəlib.
Fevral ayında Bakı üzrə orta artım yeni tikililərdə 0,7 %, köhnə tikililərdə 0,6 %, kotlovan layihələrində isə 0,9 % təşkil edib.
V. Oruc bildirib ki, mart ayında bazarda aktivliyin qismən artacağı gözlənilir. Yaz mövsümünün başlanması daşınmaz əmlak bazarında alıcı fəallığını artırır.
Bu ay yeni tikililərdə qiymət artımı Səbaildə 1,1 %, Yasamal, Nəsimi və Nizamidə 1 %, Nərimanov və Xətaidə 0,9 %, Binəqədi və Sabunçuda 0,8 %, Suraxanı və Xəzərdə 0,7 %, Qaradağda 0,6 %, Pirallahıda isə 0,5 % proqnozlaşdırılır.
Köhnə tikililərdə isə qiymət artımı Səbaildə 0,9 %, Yasamal, Nəsimi və Nizamidə 0,8 %, Nərimanov və Xətaidə 0,7 %, Sabunçu və Suraxanıda 0,7 %, Binəqədi və Xəzərdə 0,6 %, Qaradağda 0,6 %, Pirallahıda isə 0,4 % gözlənilir.
Kotlovan mərhələsində olan layihələrdə isə artım Səbaildə 1,3 %, Yasamal və Nəsimidə 1,2 %, Nərimanov, Xətai və Nizamidə 1,1 %, Binəqədi və Sabunçuda 1 %, Suraxanıda 0,9 %, Qaradağ və Xəzərdə 0,8 %, Pirallahıda isə 0,6 % ola bilər.
Martda Bakı üzrə orta artımın yeni tikililərdə 0,8 %, köhnə tikililərdə 0,6 %, kotlovan layihələrində isə 1 % olacağı gözlənilir.
İlk rüb üzrə ümumi dinamika
Hesablamalara görə, 2026-cı ilin ilk rübü ərzində paytaxtda yeni tikililərdə qiymətlər orta hesabla 2,5-3 %, köhnə tikililərdə təxminən 2 %, kotlovan mərhələsində olan layihələrdə isə 3-3,5 % artacaq.
Rayonlar üzrə ümumi mənzərəyə görə Səbail, Yasamal və Nəsimi ən yüksək artım tempinə malik mərkəzi bazar zonaları olaraq qalır. Nərimanov, Xətai, Nizami və Binəqədi rayonları sabit və yüksək likvidliyə malik orta seqment bazarı hesab olunur. Suraxanı, Sabunçu, Qaradağ, Pirallahı və qismən Xəzər rayonları isə inkişaf edən, lakin qiymət artım tempinin daha aşağı olduğu periferik bazarlar kimi qiymətləndirilir.
Beləliklə, mövcud dinamika göstərir ki, Bakının daşınmaz əmlak bazarı 2026-cı ilin əvvəlində kəskin sıçrayış deyil, sabit və idarə olunan artım mərhələsindədir. Mövcud tendensiya davam edərsə, ilin sonunda qiymətlərin yeni tikililərdə 10–15 %, köhnə tikililərdə 5–7 %, kotlovan mərhələsində olan layihələrdə isə 12–17 % civarında artacaq.