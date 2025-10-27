İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Kəlbəcərdə ağackəsmə faktı ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:07
    Kəlbəcərdə ağackəsmə faktı ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb

    Kəlbəcər rayonunun Mozqaraçanlı kəndi ərazisində ağackəsmə faktı ilə bağlı Rayon Polis Şöbəsində prosessual araşdırmalara başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək.

    Kəlbəcər ağackəsmə DİN

