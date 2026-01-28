İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda 2025-ci ildə valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı 11 mülki iddia qaldırılıb

    Hadisə
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:14
    Azərbaycanda 2025-ci ildə valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı 11 mülki iddia qaldırılıb

    Azərbaycanda 2025-ci ildə valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı 11 mülki iddia qaldırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 2025-ci ilin yekunlarına dair geniş kollegiya iclasında deyib.

    Bildirilib ki, iddia qaldırılan şəxslər valideynlik vəzifələrini yerinə yetirməyən, tüfeyli həyat tərzi keçirən, həmçinin zərərli vərdişləri ilə əlaqədar himayələrində olan azyaşlı uşaqlarının həyatlarını təhlükəyə atanlar olub.

    11 mülki iddia 16 uşağın 14 valideyni barəsində olub. Həmin iddiaların 5-i təmin edilib, 6-sı isə hazırda məhkəmə baxışındadır.

    Kamran Əliyev Kollegiya iclası valideynlik hüququ

    Son xəbərlər

    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti