    Kamran Əliyev: Müharibə cinayətləri ilə bağlı sübutların toplanılmasına həssas yanaşırıq

    Hadisə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 12:21
    Kamran Əliyev: Müharibə cinayətləri ilə bağlı sübutların toplanılmasına həssas yanaşırıq

    Azərbaycanın hüquqi-mühafizə orqanları Qarabağ münaqişəsi başlayandan müharibə cinayətləri ilə bağlı səmərəli çalışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 1 oktyabr - Azərbaycan prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü və Azərbaycan Prokurorluğunun yaradılmasının 107-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin dövrdən indiyədək fəaliyyət göstərən baş prokurorlar, təhlükəsizlik orqanların rəhbərləri və digər qurum rəhbərləri müharibə cinayətləri ilə bağlı aparılan istintaqın sübutlarının toplanılmasına həssas yanaşıb:

    "Bu sübutlar bir-bir toplanıb. Bu faktlar Hərbi prokurorluqda və Xüsusi İstintaq İdarəsində yığılaraq saxlanılıb".

