Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək
Hadisə
- 27 fevral, 2026
- 12:33
Baş prokuror Kamran Əliyev cari il martın 4-də, saat 10:00-da Kürdəmir rayon prokurorluğunun inzibati binasında Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Göyçay, Zərdab və Ağcabədi rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Kürdəmir rayonuna gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:37
Abiy Əhməd Əli: Efiopiya və Azərbaycan tərəfdaşlığı dərinləşdirməklə bağlı razılığa gəlibXarici siyasət
12:33
Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcəkHadisə
12:32
"Qazprom neft"in vitse-prezidenti Anton Calyabov Rusiyada həbs edilibEnergetika
12:29
Azərbaycanda "Təhdidlər və Həllər Kataloqu"na daxil edilən təhdidlərin sayı açıqlanıbİKT
12:26
Ərdoğanın müavini: Türk dünyasının birliyi geniş coğrafiyada sülhün təmin olunmasına xidmət edirElm və təhsil
12:24
Banqladeşdə 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:19
Tokayev və Vuçiç ikitərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə edibRegion
12:18
Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərində sertifikasiyanın tətbiqi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:18
Foto