Haqqımızda

İsmayıllıda avtomobil körpüdən aşaraq yanıb, xəsarət alanlar var

İsmayıllıda avtomobil körpüdən aşaraq yanıb, xəsarət alanlar var İsmayıllıda avtomobil körpüdən aşaraq yanıb.
Hadisə
10 avqust 2025 23:42
İsmayıllıda avtomobil körpüdən aşaraq yanıb, xəsarət alanlar var

İsmayıllıda avtomobil körpüdən aşaraq yanıb.

"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir, hadisə Göyçay çayının rayonun Qalacıq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, “Mercedes” markalı avtomobilin sürücüsü nəqliyyat vasitəsi körpüdə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil körpüdən aşıb və yanmağa başlayıb.

Hadisə zamanı avtomobildə olan 3 nəfər - Bakı şəhər sakinləri; Səmra Həsənli, Gülsüm Həsənova və Rüfət Həsənov xəsarətlər alıb. Əraziyə FHN-nin əməkdaşları cəlb olunub və yanğın söndürülüb.

Yaralılar avtomobildən çıxarılaraq İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Fakt araşdırılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası VideoАвтомобиль загорелся после падения с моста в Исмаиллы, есть пострадавшие

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi