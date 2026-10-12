PKK İraqın şimalındakı 4 sığınacaq məntəqəsini boşaldıb
Region
- 12 oktyabr, 2026
- 15:18
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PKK terror qruplaşması İraqın şimalındakı Metina bölgəsinin Hebat, Yajk, Sabri və Sason ərazilərində yerləşən 4 sığınacaq məntəqəsini boşaldıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu təşəbbüs çərçivəsində təhlükəsizlik baxımından toqquşma riski yaradan PKK-ya məxsus sığınacaq məntəqələrinin boşaldılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
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