Hacıqabul Sənaye Parkında minik avtomobillərinin istehsalı 33 % azalıb
Sənaye
- 12 oktyabr, 2026
- 15:07
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2025-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Hacıqabul Sənaye Parkında 3 min 341 ədəd minik avtomobili istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 1 min 655 ədəd və yaxud 33 % az, 2022-ci ilin göstərici ilə müqayisədə isə 2 min 2 ədəd və yaxud 2,5 dəfə çoxdur.
Bundan başqa, ötən il Neftçala Sənaye Məhəlləsində 658 ədəd (4,6 % və 3,5 % az), Naxçıvan Avtomobil Zavodunda isə 39 ədəd (8 dəfə az və 39,3 % çox) minik avtomobili istehsal edilib.
Ötən il ölkədə 4 min 38 ədəd avtomobil istehsal edilib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 32,7 % azdır.
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