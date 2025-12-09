İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İrandan külli miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 15:54
    İrandan külli miqdarda narkotik vasitənin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan 30 kiloqram 596 qram narkotik vasitə marixuana və 3200 ədəd narkotik tərkibli metadon M-40 həbinin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) məlumat yayıb.

    Belə ki, noyabrın 28-də DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində sərhəd naryadının sayıqlığı nəticəsində 9 kiloqram 530 qram narkotik vasitə marixuana və 3200 ədəd narkotik tərkibli metadon M-40 həbi aşkarlanıb.

    Dekabrın 3-də isə Lerik Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı, 2003-cü il təvəllüdlü Mənsimov Elcan Eldəniz oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 21 kq 66 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

    DSX Narkotik vasitələr Lənkəran sərhəd dəstəsi
    ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Son xəbərlər

    16:21

    Vitezslav Yaroş: "Ayaks" komandası son matçlarda inkişaf edib"

    Futbol
    16:19

    Fred Qrim: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:18

    İlham Əliyevlə Robert Fitsonun görüşü zamanı "Qurban olum Azərbaycan" mahnısı ifa edilib

    Xarici siyasət
    16:17

    Azərbaycan Belarusa pambıq ipliyinin tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:16

    "BakuBus" işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün elektrikli avtobuslar alır

    İnfrastruktur
    16:11

    Azərbaycan və BƏƏ rəqəmsal maliyyə həllərinin tətbiqini müzakirə ediblər

    Maliyyə
    16:10

    Donald Tramp: Ukraynada Prezident seçkilərini keçirmək vaxtıdır

    Digər ölkələr
    16:09

    Pelleqrini: Slovakiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    16:07

    Prezident: Slovakiyadan minatəmizləmə üçün aldığımız xüsusi avadanlıq insan həyatını xilas etməyə imkan yaradır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti