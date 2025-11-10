İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İmişlidə yol qəzası olub, ölən var

    Hadisə
    10 noyabr, 2025
    • 16:52
    İmişlidə yol qəzası olub, ölən var

    Ağsu-Kürdəmir-Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun İmişli rayonundan keçən hissəsində qəza olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı "Azsamand" markalı minik avtomobili aşıb.

    Qəza nəticəsində sərnişin Əbil Ədilli ölüb, sürücü isə yaralanıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

